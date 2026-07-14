Diyarbakır'da Şüpheli Ölüm… Dicle Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde 42 yaşındaki Turgay Altun'un cansız bedeni bulundu. Altun'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Merkez Sur ilçesine bağlı Bağıvar mevkisinde nehir yüzeyinde hareketsiz duran birini gören çevredekiler ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık görevlileri ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmayla nehrin yüzeyinde hareketsiz duran kişinin cansız bedenini çıkardı.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin 42 yaşındaki Turgay Altun'a ait olduğu belirlendi. Altun'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.