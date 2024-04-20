Diyarbakır\'da Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği açıldı

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Diyarbakır'da Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleşen açılış programında konuşan derneğin başkanı Doç. Dr. Hamza Aktaş, temel hedeflerinin dermatolojideki güncel gelişmeleri takip ederek meslektaşlarının bilimsel altyapısını güçlendirmek, bilimsel çalışmalara yönlendirmek ve desteklemek olduğunu belirtti.

Bölgedeki bilimsel aktiviteleri belli standartlara taşımak ve ulusal ve uluslararası arenada temsil sağlayacak niteliğe kavuşturmayı amaçladıklarını ifade eden Aktaş, "Dernek olarak ayrıca diğer sağlık dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar aracılığı ile halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapılacaktır." diye konuştu.

Program müzik dinletisiyle sona erdi.