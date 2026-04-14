Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu!

14.04.2026 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 23 dolandırıcı yakalandı, 10'u tutuklandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Emniyeti'nin dört ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtıp internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilirken, 10 şüpheli tutuklandı, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik "Suflör Operasyonu" düzenlendi.

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Antalya ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Letgo ve Facebook üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak ikinci el eşya satışı bahanesiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Telefonda "suflör" yöntemi

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları ikna etmek için telefonda çeşitli yöntemler kullandıkları ortaya çıktı. Görüşme sırasında örgüt üyelerinden bazılarının arkadan "sufle" vererek konuşmayı yönlendirdiği ve bu şekilde dolandırıcılığın organize biçimde gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelilere ait banka hesaplarının incelenmesi sonucu, suç şebekesinin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Diyarbakır, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:07:15. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.