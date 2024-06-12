Diyarbakır'da düzenlenen 1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen 1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği büyük ilgi gördü

Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin katılımıyla düzenlenen 1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği, Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şenlikte, 17 farklı branşta yaklaşık 30 stant kurularak öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi. Şenlik, Kayapınar, Diyarbakır, Sur ve Yenişehir Bilim ve Sanat merkezlerinin etkinliklerini ve başarılarını tanıtmak amacıyla düzenlendi.

12.06.2024 14:47
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Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinin katılımıyla, "1. Bilim ve Sanat Merkezi Şenliği" düzenlendi.

Kayapınar Halk Eğitimi Merkezinde 4 bilim ve sanat merkezinin katılımıyla düzenlenen şenlikte 17 branşta yaklaşık 30 stant kuruldu.

Stantlarda öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar yer aldı.

Bilim Sanat Merkezinde matematik öğretmeni Sait Atlı, bu yıl 1'incisi düzenlenen bilim ve sanat şenliğinde öğrencilerin yaptığı çalışmaların yer aldığını söyledi.

Atlı, Kayapınar, Diyarbakır, Sur ve Yenişehir Bilim ve Sanat merkezlerince düzenlenenen şenlikte yıl boyu yapılan etkinlikleri, ürünleri, bilimsel ve sosyal yarışmalarda elde edilen başarıları tanıtmak istediklerini ifada etti.

Kaynak: AA

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