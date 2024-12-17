Diyarbakır\'da Elektrik Direğine Temas Eden Köpek Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kopan elektrik direğine temas eden köpek öldü.

Olay, Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; direkten kopup düşen elektrik teline temas eden köpek, akıma kapılıp öldü. Çevredekilerin enerji şirketi yetkililerine haber verdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,