DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kopan elektrik direğine temas eden köpek öldü.
Olay, Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; direkten kopup düşen elektrik teline temas eden köpek, akıma kapılıp öldü. Çevredekilerin enerji şirketi yetkililerine haber verdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Elektrik Direğine Temas Eden Köpek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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