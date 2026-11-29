Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis bazı uçak seferlerinin ertelenmesine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da öğle saatlerinde yoğun sis etkili oldu ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçak seferleri ertelendi. Kent genelindeki sis ile yağmur günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi; sürücüler trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.
DİYARBAKIR'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.
Kent genelinde etkili olan sis ve yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bazı uçak seferleri ertelendi.
Kaynak: DHA
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