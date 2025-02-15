Diyarbakır'da Eylem Yapan 127 Kişi Gözaltına Alınarak İfade Verdiler - Son Dakika
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Diyarbakır'da Eylem Yapan 127 Kişi Gözaltına Alınarak İfade Verdiler

Diyarbakır'da, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının ardından düzenlenen eyleme müdahale eden polis, 127 kişiyi gözaltına aldı.

15.02.2025 08:59
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127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen duruşmada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası belediye binası önüne gelerek eylem yapan partililerden dağılmalarını istedi. Ancak grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan 127 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Abdullah Zeydan, Diyarbakır, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eylem Yapan 127 Kişi Gözaltına Alınarak İfade Verdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eylem Yapan 127 Kişi Gözaltına Alınarak İfade Verdiler - Son Dakika
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