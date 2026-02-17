Diyarbakır'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da genç kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır\'da genç kadın evinde ölü bulundu
17.02.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Kübra K, Diyarbakır'daki evinde başından vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Fabrika Mahallesi'ndeki evlerinde 21 yaşındaki Kübra K'yi başından tabanca ile vurulmuş halde bulan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kübra K'nin bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: 2 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 2 dakikada 2 gol
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:09:43. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.