Diyarbakır'da Gezici Klinik Uygulaması - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gezici Klinik Uygulaması

Diyarbakır\'da Gezici Klinik Uygulaması

Diyarbakır'da hayvanlara yerinde sağlık hizmeti sunan gezici klinik uygulaması başlatıldı.

07.04.2025 11:16
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Diyarbakır'da başlatılan "gezici klinik" uygulamasıyla kırsaldaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarına yerinde sağlık hizmeti sunulurken, veteriner hekim adayı öğrencilere de uygulamalı eğitim imkanı sağlanıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesince "gezici klinik" uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda akademisyenler ve veteriner hekim adayı son sınıf öğrencilerden dönüşümlü olarak oluşturulan mobil ekip, gezici klinik hizmet aracıyla kırsal mahallelere ulaşarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarına ücretsiz sağlık taraması, gebelik kontrolü, tedavi ve muayene hizmeti sunuyor.

Mobil ekibin ilk durağı Karacadağ eteklerinde bulunan Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Ekipte yer alan akademisyenler ve veteriner hekim adayı öğrenciler hayvanları sağlık taramasından geçirdi, besicileri de hayvan sağlığı, beslenme ve hastalıklardan korunma gibi konularda bilgilendirdi.

"Öğrencilerimizle, hocalarımızla sahaya çıktık"

DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, AA muhabirine, gezici klinik uygulamasında ilk ziyareti Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesine gerçekleştirdiklerini, verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Besi OSB'de 80'in üzerinde işletme ve 16 binin üzerinde besi hayvanı olduğunu ifade eden Yayla, "Öğrencilerimizle, hocalarımızla sahaya çıktık, işletmeleri gezerek öğrencilere yerinde muayene imkanı sunduk, tedaviye yönelik yapılacaklarla ilgili işlemleri gösterdik. Yetiştiricileri de dinleyerek onlara beslenme, hastalıklar, besi süresince ortaya çıkan sorunlara yönelik yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Uygulama kapsamında kırsal mahalleleri gezerek besi çiftliklerinden kanatlı hayvan çiftliklerine kadar birçok uygulama sahasına gideceklerini belirten Yayla, "Topluma hizmet amaçlı belirli periyotlarda saha ziyaretlerimizi yaparak öğrencilerimize farklı alanlarda daha donanımlı yetişme imkanı sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu uygulama öğrenciye yerinde pratik yapma imkanı sağlıyor"

DÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi ve Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan İçen de hayata geçirilen uygulamanın hem hayvan sağlığının korunmasına hem hayvan sahiplerinin ekonomisine hem de öğrencilerin daha donanımlı yetişmelerine katkı sunacağını söyledi.

İçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uygulama öğrenciye yerinde pratik yapma imkanı sağlıyor. Kliniğimize yeteri kadar büyükbaş hayvan gelmiyor. Büyükbaş hayvanı taşımak biraz problemli. Gezici klinik sayesinde hastayı yerinde muayene etme imkanı bularak, daha kalıcı çözümler üretiyoruz. Öğrencilerimiz hayvanın yaşadığı yeri, yaşadığı yerle ve beslenmeyle alakalı problemleri görüp, hayvana temas ederek birebir muayene etme şansı buluyor."

"Mezun olmadan sahaya çıkmış oluyoruz"

Veteriner fakültesi son sınıf öğrencilerinden Hamza Utku Sevim, teorik bilgi noktasında iyi bir donanıma sahip olduklarını belirtti.

Bu uygulamanın sahada pratik açığını kapatacağını ifade eden Sevim, "Bunun gelişimimize katkısı olacak. Hayvanlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini, hayvanı strese sokmadan nasıl muayene edebileceğimizi öğrendik." dedi.

Helin Demir de bu uygulamayla hasta hayvanları yerinde kontrol ve tedavi etme imkanı bulduklarını söyledi.

"Mezun olmadan sahaya çıkmış, besi ve kanatlı çiftlikleri ile birçok alanı görmüş oluyoruz." diyen Demir, mezun olmadan bunları sahada deneyimleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Gezici Klinik Uygulaması - Son Dakika

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