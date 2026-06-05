Diyarbakır'da Gözaltı Sayısı 15'e Yükseldi

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, aralarında Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin de olduğu 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi. 1 şüphelinin çatıda pompalı tüfekle yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,