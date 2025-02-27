Diyarbakır'da Gözlerden Sanat Yaratılıyor

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Diyarbakır'da "iris" fotoğrafçılığıyla gözler sanata dönüşüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ilgi ören "iris" fotoğrafçılığıyla insanların gözleri sanata dönüştürülüyor.

Merkez Sur ilçesinde iris fotoğrafçılığı yapan Cengiz Kudat, stüdyosunda gözlerinin fotoğrafını çektirmek isteyen insanlara hatıralar ortaya çıkartıyor. Kudat'ın çektiği göz fotoğrafları sanata dönüştürülerek tablo, saat, kolye ve bileklik gibi aksesuar çeşitlerinde tercih ediliyor.

Kudat, iris fotoğrafçılığının metropol şehirlerde olduğunu ve Diyarbakır'da kendilerinin bu alanda öncü olduğunu belirterek, "Gözün içini çekiyoruz. Özel lensler, makineler ve ışıklar kullanıyoruz. Gözü çekiyoruz ve üzerinde tasarımları, düzeltmeleri yapıp çerçeve, tablo, saat, kolye, bileklik gibi aksesuarlarda son haline getirip insanlar sevdiklerine armağan ediyor" dedi.

Sağlık açısından korkular olduğunu ve bu konuda endişe duyulmaması gerektiğini söyleyen Kudat, "Genelde kafada soru işaretleri var. Göze zarar gelir mi diye. Biz ona uygun ışıklar kullandığımız için kesinlikle göze zarar vermiyor. Çocukları da çekiyoruz, hayvanları da çekiyoruz, insanları da çekiyoruz. Çocuklar rahat durmadığı için genelde 5 yaş ve üzerinde çekimler yapıyoruz. Diyarbakır'da bir ilk olduğu için insanlar çok merak ediyor. Şu anda yoğun bir talep var" ifadelerini kullandı.