Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Temmuz'da Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye silahla ateş edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Hastaneye Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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