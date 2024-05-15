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Diyarbakır'da Hemşireler Haftası etkinliği düzenlendi

Diyarbakır\'da Hemşireler Haftası etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşireler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, hemşireliğin tarihini yansıtan bir defile gerçekleştirildi ve birçok önemli hemşirenin kıyafetleriyle canlandırıldı. Programda konuşan yetkililer, hemşirelerin pandemi sürecindeki özverili çalışmalarını vurgulayarak teşekkür etti.

15.05.2024 17:16
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Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Hemşireler Haftası" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte hemşireliğin tarihini yansıtan defile yapıldı.

Defilede Gevher Nesibe, Safiye Hüseyin Elbi başta olmak üzere hemşirelik tarihinde iz bırakan çok sayıda hemşire kıyafetleriyle ile canlandırıldı.

Programda konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, tüm hemşirelerin bu anlamlı gününü kutladığını belirterek, programı düzenleyen hastane başhekimi ve sağlık bakım hizmetleri müdürü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Solmaz, "Yakın zamanda pandemi süresince hemşireliğin ne kadar saygın ve önemli bir meslek grubu olduğunu bir kez daha somut olarak gördük. Pandemi süresince hemşireler sosyal, zihinsel, duygusal koşulları ne olursa olsun her daim görev bilinciyle hareket edip, 24 saat boyunca hizmet vererek bir kahramanlık destanı yazdı." ifadelerini kullandı.

Solmaz, hemşirelerin bir kahramanlık destanını da asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremde ortaya koyduklarını aktaran Solmaz, yapılan kesintisiz ve özverili çalışma ile bir daha gösterdiklerini ifade etti.

Programa, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, sağlık çalışanları, ve hemşireler katıldı.

Kaynak: AA

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