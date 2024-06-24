Diyarbakır\'da İki İşletmeye Giren 16 Kişinin İşlemleri Sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."
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