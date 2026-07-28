Diyarbakır'da İlk Hidroterapi Havuzu Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İlk Hidroterapi Havuzu Açıldı

Diyarbakır\'da İlk Hidroterapi Havuzu Açıldı
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Diyarbakır'da hidroterapi havuzu, kas-iskelet hastalıkları için rehabilitasyon hizmeti sunacak.

Diyarbakır'da, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan hidroterapi havuzu hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının destekleriyle Türkiye'deki Sağlıklı Hayat Merkezleri arasında ilk kez hizmete alınan hidroterapi havuzunda kas-iskelet sistemi hastalıkları ile ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon süreçlerine destek verilmesinin yanı sıra çocuklarda hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve fiziksel gelişimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Merkeze başvuran vatandaşlar, fizyoterapistler tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmeleri halinde kendilerine özel hazırlanan hidroterapi programlarından yararlanabilecek.

Suyun kaldırma kuvveti ve direncinden yararlanılarak uygulanacak programlarla hareket kabiliyetinin artırılması, kas gücünün desteklenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlıklı yaşamı destekleyen yenilikçi uygulamaların da hayata geçirildiği önemli merkezler olduğunu belirtti.

Asiltürk, "Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye'de ilk kez bir Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hidroterapi havuzunu Diyarbakır'da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın rehabilitasyon süreçlerini desteklerken, özellikle çocuklarımızın hareketli yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İlk Hidroterapi Havuzu Açıldı - Son Dakika

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