Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı anları kamerada, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı anları kamerada, şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır\'da iş yerine silahlı saldırı anları kamerada, şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da 24 Eylül'de Nevruz Parkı yakınlarındaki iş yerine motosikletle gelen 2 şüpheliden biri tabancayla ateş açtı; saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

DİYARBAKIR'da motosikletle geldiği iş yerine silahlı saldırı düzenlediği anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 24 Eylül'de, Nevruz Parkı yakınlarındaki iş yerinde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden arkada oturan, araçtan inip iş yerine tabancayla birkaç el ateş etti. Şüpheliler, daha sonra motosikletle bölgeden uzaklaştı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA
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