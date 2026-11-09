Diyarbakır\'da jandarma operasyonlarında 3 bin 239 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 3 bin 239 kilogram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik jandarma operasyonlarında 300 kök kenevir ve skunk ile 3 bin 239 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 300 kök kenevir ve skunk, 3 bin 239 kilogram esrar ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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