Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Diyarbakır\'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilogram skunk, 37 kilogram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilogram skunk, 37 kilogram esrar, 15 uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin esrar ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiDiyarbakır3. SayfaKenevirGüncelSon Dakika

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