Diyarbakır'da JASAT koordinesindeki operasyonda 105 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da JASAT koordinesindeki operasyonda 105 aranan kişi yakalandı

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Diyarbakır\'da JASAT koordinesindeki operasyonda 105 aranan kişi yakalandı
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Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Aralarında kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti bulunan suçlardan aranan 105 kişi yakalandı, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, aralarında "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", 2uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet vermek"??????? suçlarından arananların da bulunduğu 105 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da JASAT koordinesindeki operasyonda 105 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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