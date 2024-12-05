Diyarbakır'da Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaçak İçki Operasyonu

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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1,300 şişe kaçak içki ele geçirildi, 22 şüpheliye işlem yapıldı.

05.12.2024 13:38
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İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak bin 300 şişe içki ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, kent genelinde son bir hafta içerisinde düzenledikleri operasyonlarda 120 iş yerini denetlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen bin 300 şişe içkiye el konuldu. Operasyonlar sırasında 22 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkollü içki satışına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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