Diyarbakır'da Kadın Komün Bostanı'nda İlk Fideler Toprakla Buluştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadın Komün Bostanı'nda İlk Fideler Toprakla Buluştu

04.06.2026 13:14  Güncelleme: 14:02
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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'nin kadınların üretime katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Komün Bostanı'nda ilk fideler dikildi. Etkinliğe belediye eş başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kadınların üretime katılımını desteklemek, dayanışmayı güçlendirmek ve ortak yaşam kültürünü büyütmek amacıyla hayata geçirilen Kadın Komün Bostanı'nda ilk fideler toprakla buluştu.

Yenişehir Belediyesi'nin kadınların üretime katılımını desteklemek, dayanışmayı güçlendirmek ve ortak yaşam kültürünü büyütmek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Komün Bostanı'nda ilk ekim gerçekleştirildi.

Yenişehir ilçesindeki Nev Bahçe alanında düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Yenişehir Belediyesi Eş Başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Eş Başkan Bucak, kadınlarla fide dikti ve dikilen fidelere can suyu verdi. Kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer almasını hedefleyen proje kapsamında fideler toprakla buluşturuldu. Dayanışma temelinde oluşturulan bostanın, kadınların üretime katılımını artırmasının yanı sıra ortak yaşam kültürünün gelişmesine de katkı sunması amaçlanıyor.

"KADINLARIN ÜRETİMDEKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Eş Başkan Serra Bucak, yerel ekonomide kadınların üretim ve istihdam alanlarındaki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesinin kolektif üretim anlayışı doğrultusunda yeni çalışma modelleri geliştirmek için ortak hareket ettiğini söyledi. Kadın Komün Bostanı'nın önemine işaret eden Bucak, "Kadınlar birlikte tartışıyor, üretiyor, ekiyor; ektiğini de aile ve kendi kişisel ekonomisine katmak üzere değerlendiriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadın Komün Bostanı'nda İlk Fideler Toprakla Buluştu - Son Dakika

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