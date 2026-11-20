(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında son iki yılda kentte katledilen kadınların anısını yaşatmak amacıyla Sümerpark'ta "Hafıza Ağacı" oluşturuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında son iki yılda kentte katledilen kadınların anısını yaşatmak amacıyla Sümerpark'ta bulunan bir ağaç, "Hafıza Ağacı"na dönüştürüldü. Çalışma kapsamında katledilen kadınların isimleri ağaca asılarak kadınların yaşamları ve anıları toplumsal hafızada yaşatıldı.

Programın açılışında konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi Sekreteryası Rojda Çeçen, görmezden gelmenin de şiddetin bir parçası olduğunu belirterek mücadele etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sümerpark'ta yakın zamanda katledilen iki kadının acısının hala yüreklerde taşındığını belirten Çeçen, hafıza ağacına asılan isimlerin yalnızca birer isimden ibaret olmadığını ifade etti. Çeçen, bu isimlerin yarım kalan hayatların, susturulan seslerin ve unutulmaması gereken kadınların toplumsal hafızası olduğunu dile getirdi.

'GÖRDÜKLERİMİZE KARŞI SORUMLULUK DA GELİŞTİRMELİYİZ'

Kadın Politikaları Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer ise çalışmanın Kadın Meclisi tarafından kolektif bir şekilde yürütüldüğünü aktardı. Sümer, Hafıza Ağacı sayesinde yalnızca görmeyi değil, gördüklerimize karşı sorumluluk hissetmeyi ve sorumluluk almayı amaçladıklarını söyledi.

Katledilen kadınların hayatlarını ve hafızalarını kadın mücadelesinin hafızasına bu ağaçla birlikte nakşetmek istediklerini belirten Sümer, hatırlamanın beraberinde getirdiği sorumluluğun dayanışmayı büyüteceğini ve eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam mücadelesinin gerekçesi olacağını ifade etti.

Ağacın kökleriyle toplumsal ve kolektif hafızayı güçlendirirken dallarıyla da özgür ve şiddetsiz bir yaşama uzanması temennisinde bulunan Sümer, bu ağaca yeni bir ismin eklenmemesi için mücadeleyi büyüteceklerinin sözünü verdi.