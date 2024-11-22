Diyarbakır\'da Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

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DİYARBAKIR'da caddede yürüyen Recep Aydoğdu (60), birden yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Hani ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aydoğdu, kaldırımda yürürken bir an duraksadıktan sonra yola inerek tekrar yürümeye başladı. Aydoğdu, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler Aydoğdu'nun yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Haber ve Kamera: İlhami ÜNAL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR