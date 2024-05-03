Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır\'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zühra Alsaç, evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürülen Alsaç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter talep edildi. Ambulans helikopterle ilçeden alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Alsaç, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

03.05.2024 17:11
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçedeki evinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Zühra Alsaç, yakınları tarafından Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopterle ilçeden alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Alsaç, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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