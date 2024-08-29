Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede rahatsızlanan 28 yaşındaki Abdulgani Yazıcı, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi teşhisi konulan Yazıcı'nın, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Yazıcı, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesindeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Yazıcı, hastanede tedavi altına alındı.