Diyarbakır'da kamyonet kasasında güvenliksiz yolculuk kamerada - Son Dakika
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Diyarbakır'da kamyonet kasasında güvenliksiz yolculuk kamerada

Diyarbakır\'da kamyonet kasasında güvenliksiz yolculuk kamerada
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Diyarbakır'da bir nakliye kamyoneti, kasasında çok sayıda kişiyi güvenlik önlemi almadan taşıdı. O anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da bir nakliye kamyonetinin kasasında çok sayıda kişinin hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yolculuk ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Elazığ Yolu Seyrantepe Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. 07 CCF 890 plakalı kapalı kasa nakliye kamyonetinin kasasında çok sayıda kişinin herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yaptığı görüldü. Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir kapısı açık kamyonetin kasasındaki bazı kişilerin ayakta, bazılarının ise oturarak seyahat ettiği görüldü. Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kamyonet kasasında güvenliksiz yolculuk kamerada - Son Dakika

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