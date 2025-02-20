Diyarbakır'da Karla Kaplı 165 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Karla Kaplı 165 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar 165 kilometrelik yol ulaşıma açıldı ve ekipler, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

20.02.2025 17:54  Güncelleme: 17:58
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Diyarbakır'da karla kaplı 165 kilometre yol ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çüngüş, Dicle ve Hani ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, şu ana kadar 165 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için ilçelerde ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat boyunca kar yağışı ve buzlanma riskine karşı mücadele ediyor.

Ekipler, Çüngüş'e bağlı Aydınlı-Türkmen yolunda 20 kilometrelik yolu açarken, Malkaya-Çataldut Yaygınkonak-Yazyağmuru Albayrak Grup yolunda 45 kilometrelik alanda yolu açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Dicle ilçesine bağlı Kelekçi, Boğaz, Gelincik, Baltacı, Uluçeşme, Kurşunlu, Küpetaş Kırkpınar, Yokuşlu Behrubağaz, Gündoğdu, Yukarı Şenova, Yamaç, Kurudere, Oba Mezra, Aşağı Taşağıl, Yukarı Taşağıl, Yeşilsırt Biçer, Altay ve Bahçe mahallelerinde 157 kilometrelik yolun 85 kilometresi açılırken, geri kalan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

Hani ilçesine bağlı Yukarı Turalı Bağlantı Yolu, Kuyular, Topçular Akçayurt, Dilktaş, Sarıevler, Güzelce, Taşburnu, Başaklı, Uysal, Kalaba, Gürbulak, Kendal, Aşağı Turalı Ovacık, Eşkin, Bozuk, Çukur mahallelerinde ise 111 kilometrelik yolun 60 kilometresi açılırken, geri kalan yolları açmak için çalışmalar devam ediyor.

Kulp ilçesinde ise vatandaşlardan 20 mahalle yolunun kapalı olduğuna dair ihbar alan ekipler, kar yağışı devam ettiği için acil olan noktalara müdahale edebiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Karla Kaplı 165 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Karla Kaplı 165 Kilometre Yol Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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