Diyarbakır'da Kasten Öldürme Davası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kasten Öldürme Davası

08.06.2026 16:50
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Sanık Abdulvahap A, karısını öldürme suçlamalarını reddederek tahliye talep etti.

Diyarbakır'da geçen yıl karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Abdulvahap A, maktul Dilan A'nın ailesinin avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Abdulvahap A, üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmeyerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile maktulün ailesinin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, eşi Dilan A'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Abdulvahap A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde 31 Mart 2025'te Dilan A'nın tabanca ile öldürülmesine ilişkin eşi Abdulvahap A. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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