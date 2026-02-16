Diyarbakır'da Kavga: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında çıkan taşlı, silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında çıkan tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancadan açılan ateş sonucu Y.Ç., M.S.K. ve V.O. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,