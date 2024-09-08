Kayıp Narin Güran\'ın Cansız Bedeni Bulundu

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran'ın (8) cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.