İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:
"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kaybolan Narin'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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