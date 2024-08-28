Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltında

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(ANKARA)-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili 1 kişinin gözaltında olduğu açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."