Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltında

(ANKARA)-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili 1 kişinin gözaltında olduğu açıklamasını yaptı.
Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:
"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."
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