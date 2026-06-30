Diyarbakır'da Koruyucu Aile Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Koruyucu Aile Yürüyüşü

Diyarbakır\'da Koruyucu Aile Yürüyüşü
30.06.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi, aile sıcaklığı vurgulandı.

Diyarbakır'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, "Haydi Diyarbakır Koruyucu Aile Olalım" pankartı ile İl Müdürlüğü önünden Millet Bahçesi'ne kadar yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Millet Bahçesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çeşitli nedenlerden dolayı ailesinin yanında kalamayıp, devlet koruması altına alınan çocukların, devletin tüm imkanlarından faydalanmasına rağmen aile sıcaklığına ihtiyaçları olduğunu anlatan Çeçen, bu farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

Çeçen, şunları kaydetti:

"Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza dokunan şefkat ve merhamet eli, sevgi ve saygının en güzel örneklerini teşkil etmektedirler. Bu nedenle tüm Diyarbakırlı güzel yürekli ailelerimize, her bir çocuğumuza fazladan nasıl dokunabilirizin çalışmasını biz burada yürütürken, gelin çocuklarımızın yüreklerine sıcak dokunuşlar dokunduralım şeklinde çağrıda bulunmak istiyorum. Her bir çocuğumuz sevgiyle, ilgiyle aile yanında büyümeli. Her bir çocuğumuz devletimizin şefkat ve merhamet elini aile içerisinde de çok güzel bir şekilde hissetmeli diyoruz. Buradan tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimize 'Haydi Diyarbakır, gelin koruyucu aile olalım' diyorum."

Yürüyüş, ailelerin ve çocukların gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, gaziler, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Diyarbakır, Etkinlik, Ali Sait, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Koruyucu Aile Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:32:27. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Koruyucu Aile Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.