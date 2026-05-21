Diyarbakır'da Mesleki Eğitim Fuarı Düzenlendi

21.05.2026 17:01
Mesleki ve teknik eğitim fuarında 26 okul tanıtıldı, öğrencilere yönlendirme yapıldı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı"nda, merkez ilçelerdeki 26 mesleki ve teknik okulun tanıtımı yapıldı.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalığın artırılması, 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile lise öğrencilerinin ilgi, yetenek ve akademik başarılarına uygun alanlara yönlendirilmesi amacıyla merkez Sur ilçesindeki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi önündeki açık alanda düzenlenen fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Güçlü Türkiye'nin güçlü istihdam ve yatırımdan geçtiğini söyledi.

Meslek liselerini güçlendirmeye, meslek liseleri ve bu liselerdeki nitelikli öğrencilerin sayılarını artırmaya gayret ettiklerini belirten Sadoğlu, "Meslek liselerimizde yaklaşık 25 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Mesleki eğitim merkezleri yani çıraklık ve kalfalık okullarımızda ise yaklaşık 8 bin öğrencimiz eğitim alıyor, Diyarbakır ve ülkemizin üretimine, istihdamına katkı sunuyor. Diyarbakır'daki meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin eğitime, üretime ve istihdama katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik de fuarda teknolojiden tasarıma, gastronomiden üretime kadar çok güzel çalışmalar olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu stantları gezdi, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Fuarda, mesleki ve teknik anadolu liseleri tarafından hazırlanan projeler, atölye çalışmaları, teknolojik uygulamalar ve üretim faaliyetleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

Stantlarda, bilişim teknolojilerinden elektrik elektroniğe, sağlık hizmetlerinden yiyecek içecek hizmetlerine, moda tasarımından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda uygulamalı tanıtımlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
