Diyarbakır'da Miras Kavgası Hastanede Sopalı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Miras Kavgası Hastanede Sopalı Kavgaya Dönüştü

Diyarbakır'da miras nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil polikliniğinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

12.06.2024 15:20
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DİYARBAKIR'da aralarında miras nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil polikliniğinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında gün içinde miras nedeniyle kavga çıktı. Taraflardan başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Husumetlilerinin hastanede olduğunu öğrenen diğer aile, akşam saatlerinde hastaneye geldi. İki aile arasında yine tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek sopalı, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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