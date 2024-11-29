Diyarbakır'da Mobilya İhracatı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mobilya İhracatı

Diyarbakır\'da Mobilya İhracatı

Diyarbakır OSB'deki mobilya fabrikası, 4 ülkeye ihracat yapıyor ve istihdamı artırıyor.

29.11.2024 14:47
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Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) mobilya fabrikasında üretilen ürünler 4 ülkeye ihraç ediliyor.

Diyarbakır OSB'de 19 bini kapalı 31 bin metrekare alana sahip fabrikada, konut ve otellere kapı, vestiyer, mutfak ve giyinme dolabı gibi ürünler üretiliyor.

Yaklaşık 250 kişinin istihdam edildiği mobilya fabrikasında üretilen ürünler İngiltere, Gürcistan, Romanya ve Irak'a ihraç ediliyor.

Fabrika İcra Kurulu Başkanı Medeni Dilek, AA muhabirine, OSB'de satışa çıkarılan mobilya fabrikasını 5 yıl önce ortaklıkla satın aldıklarını söyledi.

Fabrikada üretime başladıktan sonra ilk işi İzmir'den aldıklarını dile getiren Dilek, şu anda Türkiye'nin 7 bölgesinde devam eden işlerinin olduğunu bildirdi.

Üretime başladıkları fabrikadan Türkiye'nin birçok ilinden proje bazlı iş aldıklarını kaydeden Dilek, sadece Türkiye'de iş tutmakla yetinmediklerini ve dış ülkelerde de iş yapmaya başladıklarını kaydetti.

Fransa, Hollanda ve Almanya'nın da kendilerinden bayilik talebinin olduğunu, montaj dahil proje bazlı çalıştıkları için bayilik vermediklerini aktaran Dilek, şöyle konuştu:

"Bir hayalim kaldı o da Milano Mobilya Fuarı'na girmek. Milano'da dünya markaları arasına girmemiz lazım. Ondan sonra ABD'ye adım atmak. İnşallah onu da başaracağız. Fabrikayı devraldığımızda 130'a yakın çalışanımız vardı. Şu an 250'ye yakın çalışanımız var. İstihdam yaratmak kadar güzel bir şey yoktur. Fabrikamızda mutluyuz. Çalışanlarımızla güzel iş yapıyoruz. Dünya markaları arasına girmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Gürcistan, Romanya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Irak, OSB, Son Dakika

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