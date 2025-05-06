Diyarbakır'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Polis, 2 milyon TL değerindeki 21 motosikleti çalan 2 kardeşi, kameralarla tespit edip yakaladı.

06.05.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 21 motosiklet çalan 2 kardeşi polis, 112 saat kamera görüntüsü inceleyerek yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yaptı. 34 güvenlik kamerasından 112 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin 2 kardeş olduğunu tespit etti. Piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 21 motosiklet çaldığı tespit edilen kardeşler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çalıntı bir motosiklete ait ruhsat ve hırsızlıkta kullanılan yüz maskeleri ile kask ele geçirildi. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.Bu arada şüphelilerin motosikletleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde şüphelilerin çaldıkları bir motosikletle bölgeye gelerek başka bir motosiklet çaldıkları görüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber - Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Diyarbakır, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Aile hekimliklerinde yeni dönem 6 Mayıs’ta devreye giriyor Aile hekimliklerinde yeni dönem! 6 Mayıs'ta devreye giriyor
İmamoğlu’ndan CHP kurultayı ifadesi 9 soruya tek yanıt verdi İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi! 9 soruya tek yanıt verdi
Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Harry Kane’in laneti 31 yaşında bitti Harry Kane'in laneti 31 yaşında bitti
Sırrı Süreyya Önder’in “Kürt müsünüz“ sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu Sırrı Süreyya Önder'in "Kürt müsünüz?" sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu
Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi
İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı
Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim
Bir döneme damga vuran Ragga Oktay seneler sonra görüntülendi Bir döneme damga vuran Ragga Oktay seneler sonra görüntülendi
Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 09:45:27. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.