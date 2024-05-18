Diyarbakır\'da motosiklet çalan 6 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bina ve iş yerleri önünden, otoparklardan motosiklet çalan şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin yemek siparişi getiren kuryelerin de motosikletlerini çaldıklarını belirleyen ekipler, "Rölanti" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şase numaralarını kazıdığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Motosikletli Yunus Timleri tarafından şase numarası kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kentte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 383 motosikletin sorgulaması yapıldı, 80 motosiklet trafikten men edildi ve 47 motosiklet sürücüsüne 593 bin 310 lira ceza uygulandı.