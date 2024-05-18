Diyarbakır'da motosiklet çalan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da motosiklet çalan 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da motosiklet çalan 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin motosikletleri çalarken kuryelerin motosikletlerini de çaldıkları belirlendi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, kentte yapılan denetimlerde 2 bin 383 motosiklet sorgulandı, 80 motosiklet trafikten men edildi ve 47 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

18.05.2024 11:47
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Diyarbakır'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bina ve iş yerleri önünden, otoparklardan motosiklet çalan şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin yemek siparişi getiren kuryelerin de motosikletlerini çaldıklarını belirleyen ekipler, "Rölanti" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şase numaralarını kazıdığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Motosikletli Yunus Timleri tarafından şase numarası kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kentte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 383 motosikletin sorgulaması yapıldı, 80 motosiklet trafikten men edildi ve 47 motosiklet sürücüsüne 593 bin 310 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da motosiklet çalan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da motosiklet çalan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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