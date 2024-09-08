Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran'ın yaşamını yitirmesinin ardından cenazesinin defnedileceği Tavşantepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığında hazırlıklar başlamıştır. Aile ve yakınları, cenaze töreni için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Mezar alanındaki çalışmalar, Güran'ın dost ve akrabalarının katılımıyla sürdürülmektedir.
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8.09.2024 16:40:09. #1.11#
SON DAKİKA: Narin Güran'ın Cenaze Hazırlıkları - Son Dakika
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