Diyarbakır'da Öğrenci Servisi Yangını

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fırat Mahallesi'nde ilerleyen, şoförünün ismi öğrenilmeyen 21 S 1255 plakalı öğrenci servisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, dumanı ve alevleri fark edince aracı yol kenarına çekip durdurdu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,