Diyarbakır'da Okulda Civa İhbarı: Kimse Etkilenmedi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Okulda Civa İhbarı: Kimse Etkilenmedi

Diyarbakır\'da Okulda Civa İhbarı: Kimse Etkilenmedi

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. Okulda yapılan kontrollerde kimyasal maddeden kimse etkilenmediği anlaşıldı ve KBRN ekipleri temizlik çalışmaları başlattı.

04.12.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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DİYARBAKIR'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. KBRN ekipleri okulda temizlik çalışması yaparken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği anlaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü. Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı. KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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