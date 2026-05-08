Diyarbakır'da Pediatrik Kardiyak Çalıştayı Başladı

Diyarbakır'da, çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımların ele alındığı "4. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı" başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, iki gün boyunca çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, yenidoğan ve anestezi uzmanlarının katılımıyla uygulamalı olarak devam edecek.

Programın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezi'nin yalnızca kente değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet veren önemli merkezlerden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de bulunan 23 çocuk kalp merkezinden biri olan merkezin en aktif sağlık kuruluşları arasında yer aldığını belirten Okumuş, mevcut fiziki kapasitenin artırılmasının bölge açısından önem taşıdığını kaydetti.

Merkezde görev yapan sağlık ekibinin yoğun bir hasta yüküyle çalıştığını aktaran Okumuş, "Sayın bakanımızın destekleriyle burada çocuk kardiyak yoğun bakım kapasitesini artıracak önemli bir adım atıyoruz. Böylece çocuk hastalarımıza çok daha güçlü sağlık hizmeti sunacağız." ifadelerini kullandı.

Okumuş, yapımı süren Diyarbakır Şehir Hastanesi bünyesinde modern ve geniş kapsamlı bir tüp bebek merkezi kurulacağını da bildirdi.

Yeni merkezin ileri teknoloji altyapısıyla planlandığını ifade eden Okumuş, şehir hastanesinde kurulacak tüp bebek merkezinin mevcut kapasitenin üzerinde hizmet vereceğini belirtti.