Diyarbakır\'da sağanak alt geçitleri, iş yerlerini su bastı, belediye onarım başlattı

Diyarbakır'da sağanak alt geçitleri, iş yerlerini su bastı, belediye onarım başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanakta yollar göle döndü, araçlar ve yayalar zorlandı. Giriş kattaki bazı iş yerleri ile alt geçitleri su bastı, sağanak nedeniyle kazalar oldu ve belediye onarım çalışması başlattı.
KENT MERKEZİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Trafikteki araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Giriş kattaki bazı iş yerleri ile alt geçitleri su basarken, sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde onarım çalışması başlattı.
Selim KAYA- Seyfettin EKEN- Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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