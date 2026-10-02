Diyarbakır\'da sağanak alt geçitleri, iş yerlerini su bastı, belediye onarım başlattı

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Trafikteki araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Giriş kattaki bazı iş yerleri ile alt geçitleri su basarken, sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi.

Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde onarım çalışması başlattı.

Selim KAYA- Seyfettin EKEN- Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,