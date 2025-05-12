Diyarbakır\'da Sağanak ve Dolu Etkili

Diyarbakır'da sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte saat 14.00 sıralarında başlayan gök gürültülü yağış etkisini artırdı.

Sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı.

Esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde ağaçtan kopan büyük bir dalın üzerine düştüğü 3 otomobilde hasar oluştu.