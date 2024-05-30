Diyarbakır'da sağlık personeline Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da sağlık personeline Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi düzenlendi

Diyarbakır\'da sağlık personeline Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi. Üç gün süren eğitime, 11 hekim, 4 ebe, 7 hemşire, acil tıp teknisyeni ve ambulans ile acil bakım teknikerinden oluşan 24 sağlık çalışanı katıldı. Eğitimde, yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı. Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

30.05.2024 12:41
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Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümlerini en aza indirebilme konusunda önemli olan Yenidoğan Canlandırma Programı uygulama eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğünün eğitim salonunda gerçekleştirildi.

Üç gün süren eğitime, kamu ve üniversite hastanelerinden 11 hekim, 4 ebe, 7 hemşire, acil tıp teknisyeni ile ambulans ve acil bakım teknikerinden oluşan 24 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim programında, NRP eğitimcileri tarafından yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

Yürütülen programlar ve çalışmalarla temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimin son gününde yapılan yazılı ve uygulama sınavının değerlendirilmesi sonucu başarılı olan kursiyerlere eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sağlık personeline Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sağlık personeline Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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