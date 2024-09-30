Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lice'nin kırsal Ulucak Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu amca çocukları oldukları öğrenilen C.O. ve M.O. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan R.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.