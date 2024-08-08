Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada açılan ateş sonucu aynı aileden M.S. ve A.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?