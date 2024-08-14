Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre ilçeye bağlı Fırat Mahallesi 488. Sokak'ta bir kahvehanede iki grup arasında alacak verecek nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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