Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Diyarbakır'da 3 iş yeri ile ATM'ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM ile 3 iş yerine yönelik kurşunlama olayının faillerinin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli suçta kullanılan tabanca ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18 yaşından küçük M.A. tutuklandı, S.B.O. ve B.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

M.A. hakkında 8 ayrı arama kaydı olduğu ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.