Diyarbakır'da Silahlı Saldırı İddiası Asılsız

Diyarbakır Valiliği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında söz konusu hastane içerisinde silahlı saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimlerimiz tarafından konu detaylı şekilde incelenmiş olup, ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu algının, yakını vefat eden bir şahsın, vefat sonrası yaşadığı üzüntüyle hastane içerisindeki bir kapıya zarar vermesi sonucu oluştuğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 'kamu malına zarar verme' kapsamında gerekli işlemler başlatılmış olup, silahlı saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir."